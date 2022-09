Ludmilla ignora suposta indireta de Anitta e comemora sucesso de apresentação no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Ludmilla ignora suposta indireta de Anitta e comemora sucesso de apresentação no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 13:02

Rio - Ludmilla usou as redes sociais, na última segunda-feira, para comemorar o sucesso de seu show no Palco Sunset do Rock in Rio 2022. No Twitter, a cantora ignorou as supostas indiretas de Anitta e celebrou seu esforço para realização do espetáculo.

fotogaleria

"Acabei de assistir ao show de ontem inteiro e eu estou assim [emoji de espanto]. Meu Deus, que emoção! Está tudo lindo, que orgulho!", tweetou a artista. "Eu estava uma gostosa", acrescentou.

Recentemente, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, também utilizou as redes para elogiar a performance da amada, realizada no último domingo. "Sigo emocionada vendo os vídeos de ontem... Que show, Ludmilla. Que show! Você brilhou tanto, que nada e nem ninguém vai conseguir apagar o que você fez ontem em cima daquele palco! Sou muito orgulhosa de ter você ao meu lado! Te amo, vidinha", declarou a dançarina.

Entenda a polêmica

Após o fim do Rock in Rio 2022, Anitta virou um dos assuntos mais comentados do Twitter ao tecer críticas sobre a organização do festival. Na rede social, a cantora rebateu comentários de fãs de Ludmilla, que a acusaram de estar com inveja do desempenho da artista. "Para quem está dizendo que estou incomodada com o show de 'fulana': independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso, o Palco Mundo… Então, isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo".

"Só minha equipe e eu sabemos o que passamos numa guerra silenciosa, com gente bem grande, para conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa em específico. Hoje peguei o celular, vi o quanto de funk rolou nesse festival e fiquei feliz, porque toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa", afirmou Anitta. "Então, toda vez que eu ralar o 'edi na ostra' por algo, eu (sempre e para sempre) falarei: de nada. E quem quiser chamar de egocêntrica, pode chamar. Me acho mesmo! Eu sei tudo que fiz e tenho o direito de honrar a mim mesma, enquanto vocês têm o direito de me achar 'uó'. É isso, um beijo da Anitta", finalizou.