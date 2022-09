Nas redes sociais, Susana Naspolini diz estar internada há seis dias - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 08:45 | Atualizado 13/09/2022 08:53

Rio - Susana Naspolini, de 49 anos, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para contar aos seguidores que está hospitalizada há seis dias por conta de um quadro de infecção e também de baixa imunidade. A repórter da TV Globo pediu, no Instagram, as orações e a torcida dos internautas a fim de que se recupere e possa voltar logo para casa.

"Amigos, já são seis dias internada! Vim para a emergência e fiquei: imunidade baixa mais infecção oportunista igual antibiótico na veia. E cá estou...", iniciou Susana na legenda de uma foto em que aparece deitada na cama de um leito de hospital, sorridente, com um livro nas mãos. "Adivinhem o que vim pedir pra vocês? Orações, torcida e energia positiva! Só quero ir pra casa! De mãos dadas, hein?! Conto com vocês!", finalizou a jornalista.

Nos comentários do post, amigos de Susana deixaram suas mensagens de carinho e desejaram sua recuperação. "Bora com fé!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Com você sempre, minha querida. Te aguardando!", afirmou a jornalista Mariana Gross.

"Não precisa nem pedir. Estamos todos juntos com você, querida! Corrente de orações, energia positiva e amor vibrando aí!", enviou a repórter da TV Globo Luiza Zveiter. A atriz Beth Goulart também aproveitou para enviar uma mensagem de carinho à amiga. "Continuamos orando firmes e fortes, vibrando por sua cura. Estamos com você. Te amamos!", comentou.

Câncer

Em maio deste ano, Susana Naspolini disse ter sido diagnosticada com câncer pela quinta vez. Na ocasião, a repórter afirmou que a doença teria atingido o osso da bacia e que não estava regredindo com o tratamento via oral e, por isso, ela teria que realizar sessões de quimioterapia.



"Eu estou meio triste ainda porque não contava com essa rasteira. Queria seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer. Estou dando essa parada obrigatória", desabafou na época.



