Ludmilla com a namorada, Brunna GonçalvesDivulgação

Publicado 12/09/2022 19:27

Rio - Ludmilla foi Headliner do Palco Sunset do Rock in Rio pela primeira vez nesta edição. A cantora ficou muito feliz com o resultado do seu show, e a esposa Brunna Gonçalves não deixou de mostrar seu orgulho.

Em seu Instagram, nesta segunda-feira (12), a dançarina postou um vídeo da apresentação com a legenda: "11/09/2022 entrou pra história! Sem palavras pra descrever todas as emoções que senti ontem. @ludmilla eu tenho muito orgulho de você, meu amor. Sei o quanto você se dedicou pra fazer esse espetáculo e fazer do palco Sunset o Seu Palco Mundo!"

O trecho do show escolhido para a publicação foi a performance da música "Maldivas", feita pela Ludmilla para a amada, e uma parte da coreografia do "Fervo da Lud", onde Brunna se juntou novamente ao balé oficial da cantora.

Outras celebridades parabenizaram a apresentação pelos comentários do post, por exemplo, Ivete Sangalo que se apresentou no mesmo dia no Palco Mundo escreveu: "Maravilhosas", já a médica Thelminha elogiou: "Foi tão lindo!", e a ex-BBB Eslô Marques comentou: "maravilhosas!". De resto muitos fãs, seguidores e amigos do casal deixaram seus recados de parabéns: "Brilharam muito como sempre", "Muito brabas" e "Vocês são incríveis!", escreveram alguns internautas.