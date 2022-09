IZA visita barracão da Imperatriz e recebe figurino para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 12/09/2022 16:46

Rio - Depois de brilhar no palco principal do Rock in Rio, Iza esteve no barracão da Imperatriz Leopoldinense nesta segunda-feira (12). O objetivo da visita foi receber, das mãos do carnavalesco Leandro Vieira, seu figurino para o Carnaval de 2023.

A cantora vai desfilar pelo terceiro ano seguido como rainha de bateria da Imperatriz e não segura a emoção: "Estou encantada com o que o nosso carnavalesco idealizou. Posso adiantar que vai ser um desfile muito quente", disse a rainha.



No carnaval de 2023, a Imperatriz Leopoldinense vai desfilar na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e será a quarta escola a entrar na avenida. O enredo escolhido para a competição deste ano foi “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, do carnavalesco Leandro Vieira.



A inspiração para o tema foram os cordéis populares, como “A chegada de Lampião no inferno”, “O grande debate que teve Lampião com São Pedro” e “A chegada de Lampião no céu", que que mostra as hipóteses da literatura de cordel quando falam sobre o que teria acontecido com a alma do cangaceiro após sua morte, em 28 de julho de 1938.