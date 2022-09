Flávia Pavanelli - Reprodução/Instagram

Flávia PavanelliReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 17:58

Rio - Gente como a gente! Flávia Pavanelli surgiu de cara limpa nesta segunda-feira (12) no Instagram. A influenciadora digital e atriz deixou evidente algumas manchas avermelhadas e marcas de espinhas, e ainda aproveitou para ensinar uma dicas para esconder as imperfeições.

fotogaleria "Ia até colocar um filtro, porque eu falei: 'Não vou assustar a galera com essa minha pele', mas vamos de realidade, eu estava cutucando. Com certeza, seria um dia que eu queria colocar um milhão de filtros para aparecer aqui, mas vamos de realidade. E ainda quero fazer um tutorial de maquiagem. É bom para vocês verem que dá para dar um truque", disse.

No final dos stories, a influenciadora apareceu com a pele maquiada e alertou para a ilusão nas redes. "Que bom que eu fiz aqueles vídeos iniciais sem a maquiagem para vocês verem o que eu falei do truque. Não se iludam vendo peles bonitas na internet, principalmente a minha", concluiu.