Bruno Fagundes se defendeu após usar maquiagem para curtir shows do Rock in RioReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 16:36

Rio - Bruno Fagundes causou certo estranhamento ao surgir no Rock in Rio com o rosto maquiado, segundo o próprio ator revelou no fim de semana. Em fotos publicadas no Instagram, o Renan de 'Cara e Coragem' apareceu com uma sombra na cor azul escura, o que teria chamado a atenção de pessoas que encontrou no festival de música.

"Quando eu vim com maquiagem, não era só um lápis preto, eu fiz uma sombra, passei um brilho e as pessoas se assustaram. Como assim? Caramba! É uma coisa estrutural mesmo, uma estrutura muito impregnada", declarou o filho de Antônio Fagundes ao site 'Yahoo', neste domingo, último dia do evento que agitou a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Oesto do Rio.

O ator fez questão de destacar que o uso de maquiagem não está relacionado à sexualidade e se defendeu: "É só uma maquiagem, só um look. Tá mais do que na hora da gente se desprender dessas estruturas que não só sufocam muito, mas matam, né? Oprimem, marginalizam, acho que a gente tá mais do que na hora de fazer isso", disse ele.

Recentemente, a influenciadora Bianca Andrade também foi criticada nas redes sociais por dizer que pretende incentivar o filho, Cris, a usar maquiagem. A ex-BBB citou o cantor Vitão e o ator João Guilherme como referências para a nova geração de meninos, e acabou sendo detonada nas redes sociais. "Tanta intolerância e preconceito que eu custo a acreditar que estamos em 2022", desabafou ela, em resposta às críticas.