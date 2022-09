Celebridades

Após declarar voto em Bolsonaro, Malvino Salvador afirma que colegas artistas passaram a evitá-lo

Ator, que esteve no camorote do penúltimo dia de Rock in Rio, afirmou não ser bolsonarista, e sim contra Lula

Publicado 12/09/2022 13:57 | Atualizado há 28 minutos