Luana Piovani será vilã em novela de PortugalReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 21:53

Rio - Luana Piovani deu maiores detalhes da produção da novela que está atuando em Portugal. A atriz voltou para as novelas após 10 anos longe das telas. Nesta segunda-feira (12), ela respondeu perguntas dos fãs e comentou a dificuldade de fazer o papel de vilã.

Ao ser perguntada como ela faz para desconectar da vilã de "Sangue Oculto", Luana Piovani disse que faz várias coisas. "Olha, depende, dou um carinho pro Latin, às vezes eu tomo uma tacinha de vinho, fumo um cigarrinho. Mas preciso de um tempo mesmo, porque não é fácil", afirmou.

Luana também falou que não atua com o sotaque português. "Na novela, eu falo com os portugueses, falando tu e vós, mas não falo com sotaque português, falo com sotaque brasileiro", explicou.

Nesta segunda-feira (12), a SIC, emissora da novela, também publicou uma sinopse da obra. "Vem aí uma luta de titãs como há muito não se via! Vanda Corte Real (Luana Piovani) e Teresa Batista (Sofia Alves) são duas mulheres que lutam pelo mesmo homem e pela mesma família", afirmou o canal.