Simone vai à festa de aniversário do sobrinho na casa de Simaria - Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 21:20 | Atualizado 12/09/2022 21:22

Rio - Simone Mendes revelou que esteve na casa de Simaria, na noite desta segunda-feira, para a festa de aniversário do sobrinho, Pawel, de 7 anos. A cantora usou os Stories do Instagram para compartilhar registros da celebração e chegou a mostrar a irmã mais velha na hora do "parabéns".

“Estou aqui no aniversário do Pawel. Hoje ele faz 7 aninhos. Eu vim numa correria, estava fazendo uma publicidade. Sai correndo e cheguei aqui na casa da Simaria para comemorar o aniversário do Pawel”, contou a artista, que mostrou parte da decoração inspirada na Copa do Mundo e na seleção brasileira. "Tá na moda o futebol, todo mundo gosta de um futebolzinho”, brincou Simone.

Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram que estavam se separando. O fim da dupla sertaneja não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. Recentemente, Simone prometeu que lançará canções sertanejas inéditas em outubro deste ano e garantiu que a decisão do fim da parceria musical com a irmã partiu das duas. Nas redes sociais, ela ainda afirmou que tem uma boa relação com a irmã e admitiu que ambas se falam diariamente.