Tati Quebra Barraco enaltece Ludmilla após participação em show no Rock in RioReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 17:59

Rio - Tati Quebra Barraco foi às redes sociais, nesta segunda-feira, para agradecer Ludmilla pelo convite para participar do show da cantora no Rock in Rio. Um dos maiores nomes do funk carioca, a artista enalteceu a primeira mulher brasileira a fechar a noite no Palco Sunset pela homenagem feita à música negra feminina, no último domingo.

"Estou muito feliz, honrada e impactada com aquele furacão que foi o Rock in Rio. Eu não poderia deixar de passar aqui pra agradecer Ludmilla. (Estou) sem palavras. O fato de eu ser precursora não me torna melhor ou pior que ninguém. E o reconhecimento, a humildade é tudo. Ludmilla, você é incrível!", declarou Tati, em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda da postagem, a funkeira seguiu rasgando elogios para a "rainha da favela": "Que lindo ver como você se tornou gigante, e levou o verdadeiro funk com você. Você é um fruto meu, de Mc Cacau, MC Katia, MC Nem, Valesca (Popozuda) e tantas outras", escreveu ela.

"Parabéns por reconhecer que não importa quem fez mais ou menos, que o importante é o nosso movimento e nossa luta ser prestigiada. A história não se apaga, sabemos quem abriu, quem fez e quem faz. Mas o que te faz diferente é reconhecer. Viva o real funk. Viva Ludmila! Gratidão", completou Tati.

Nos comentários, Ludmilla fez questão de retribuir o carinho da veterana e disse: "Você é inspiração, eu te amo. Obrigada por tudo". A dona do projeto "Numanice" também contou com as participações de Majur, MC Soffia e a dupla Tasha & Tracie no show que agitou o Palco Sunset. "Na minha mesa, essas mulheres sempre terão lugar", disse Lud durante a apresentação marcada pela representatividade.

Confira: