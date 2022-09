Laura Cardoso recebe homenagens de famosos ao completar 95 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/09/2022 20:42

Rio - Conhecida como uma das maiores atrizes da televisão brasileira, Laura Cardosa completou 95 anos nesta terça-feira. A artista celebrou a data especial com uma postagem nas redes sociais e também recebeu o carinho de colegas de profissão na internet.

"Hoje é dia de celebrar, a vida! Completo mais um ano de vida, com muita saúde, força e fé. Que assim seja por mais anos! Agradeço a todos pelo carinho de sempre. Um beijo", disse a atriz na legenda de publicação feita no Instagram.

Walcyr Carrasco foi um dos famosos que parabenizou Laura com uma homenagem na internet: "Hoje é dia de celebrar a vida de Laura Cardoso, uma das atrizes mais aclamadas e respeitadas do nosso país. Já fizemos muitos trabalhos juntos e eu sempre me emociono vendo suas atuações brilhantes! 95 anos! Saúde! Viva Laura Cardoso", declarou o autor de novelas como "Chocolate Com Pimenta", em que Laura interpretou a Vó Carmem. O folhetim será reprisado a partir de 26 de setembro no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, substituindo "O Cravo e a Rosa".

Já Gloria Pires compartilhou algumas fotos em que posou com a veterana para celebrar o aniversário de Laura. "Feliz aniversário, querida!! Hoje é o seu aniversário, mas quem ganha somos todos nós, com seu talento, seu trabalho, seu brilho!! Você é luz!", escreveu ela, nos Stories do Instagram. "E viva as 95 vidas de Laura Cardoso!!!", comemorou Drica Moraes. "Nossa musa da teledramaturgia brasileira completa hoje 95 anos de idade! Parabéns, querida! Muita saúde, felicidade e amor nesse dia tão importante! Te admiro tanto", afirmou Cleo.

O último papel fixo de Laura Cardoso em uma telenovela foi em "O Outro Lado do Paraíso", de 2017, na Globo. Mais recentemente, a atriz de 95 anos fez uma participação em "A Dona do Pedaço" (2019) e no filme "De Perto Ela Não é Normal". Com mais de 60 anos de carreira em TV, teatro e cinema, é conhecida até hoje por seus papéis em folhetins como "Mulheres de Areia" e "Caminho das Índias".

