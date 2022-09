Rita Ora aproveita últimos dias no Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2022 19:29

Rio - Rita Ora veio ao Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio, mas não deixou de aproveitar os dias de folga na Cidade Maravilhosa. Após ser vista na praia com a amiga Debora Nascimento, a cantora postou, nesta terça-feira (13), um compilado de registros dos últimos dias, onde aparecia posando de biquíni e com outras celebridades e amigas brasileiras.

Para legendar a publicação, Rita escreveu: "Rio - all the memories the fits the vibes! I’m here for all if it!", no português: "Rio - todas as memórias se encaixam nas vibrações! Estou aqui para tudo o que for!". Nas fotos, além de cliques pegando sol, a artista aparece pronta para aproveitar a noite carioca e ao lado da amiga Ludmilla.

Nos comentários, artistas brasileiros mandaram seu amor para a cantora. Pabllo Vittar, que fez uma participação especial no show de Rita Ora no Palco Mundo, escreveu: "Come back soon bb", ou "Volte logo bebê". Sua irmã, Elena Ora, fez uma brincadeira com a quantidades de looks mostrados: "So many outfits so little time", em português "Tantas roupas, tão pouco tempo". Ludmilla, que está nas fotos, comentou corações ao mostrar seu carinho pela cantora.