Publicado 13/09/2022 21:55 | Atualizado 13/09/2022 21:58

São Paulo - Nesta terça-feira (13), Bruna Marquezine participou do "Quem Pode, Pod", podacast apresentador por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Na conversa, a atriz relembrou uma época em que não tinha muita vontade de transar e cogitou ser assexual.

A entrevista começou com os boatos do "surubão de Fernando de Noronha", que envolvem Marquezine, Ewmank e Fernanda Paes Leme. Apesar de ter inventado o termo, a atriz de "Besouro Azul" disse que passou uma época que não tinha vontade de transar.

“Era uma época que nem energia pra transar eu estava tendo“, comentou. “Eu tive essa fase, achava até que era meio assexuada. Manu Gavassi um dia falou essa frase e eu agarrei isso. Era: ‘sexo é superestimado’. E aí eu entrei nessa onda de que eu nem curtia muito transar. E aí eu percebi um pouco depois que não era nada disso“, completou ela, aos risos.

Em seguida, Bruna explicou essa falta de interesse no sexo: “Estava em um momento olhando muito para mim, me reconectando comigo mesma". Ela disse que foi muito cobrada pelos amigos, mas reforçou: “Acho que foi um processo de me preencher novamente, de me sentir inteira, me sentir atraente de novo, interessante, suficiente e sozinha“. No entanto, o interesse em sexo voltou após um 'crush' em um amigo.

“Depois de muita terapia, de reorganizar a vida toda, a cabeça, corpo e alma, eu fiquei com um cara que sempre fui a fim e a gente ficou por um tempo. E era muito bom, a coisa fluía muito bem, eu estava me sentindo segura", contou.

A atriz ainda explicou como é a relação dela com Xolo Maridueña, colega de elenco de "Besouro Azul". Os dois se aproximaram muito nos bastidores do filme e os fãs começaram a shippar os atores. No entanto, Bruna descarta um relacionamento amoroso entre eles. "Ele, sem dúvidas, é um dos meu melhores amigos hoje", declarou ela.

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.