Sandy divulga prévia de parceria com Ludmilla no projeto 'Nós, Voz, Eles 2'Reprodução/Instagram

Publicado 13/09/2022 21:36

Rio - Sandy elevou as expectativas dos fãs para mais um lançamento do projeto "Nós, Voz, Eles 2". Na noite desta terça-feira, a cantora divulgou uma prévia da parceria que gravou com Ludmilla, além de compartilhar um vídeo do encontro entre as artistas antes das duas entrarem no estúdio. Em postagem no Instagram, a filha de Xororó fez questão de elogiar a funkeira pelo show no Palco Sunset do Rock in Rio, no último domingo

fotogaleria

"A dona do Rock in Rio 2022 veio cantar aqui comigo! Ludmilla chegou chegando", escreveu Sandy, na legenda da publicação. No registro, a dona do projeto "Numanice" se surpreende ao encontrar a cantora: "Que honra, você veio me buscar. Que fofa! Eu vim escutando a música dentro do carro", afirma Lud.

Assim como foi feito nas parcerias com Wanessa, Agnes Nunes e Vitor Kley, o lançamento do dueto entre Sandy e Ludmilla chega ao YouTube, nesta quarta-feira, em um vídeo que registra os bastidores do "Nós, Voz, Eles 2". Na postagem, Sandy confirmou que este será o último episódio da série e a convidada não escondeu a animação: "Que ansiedade, meu Deus", comentou a carioca.

