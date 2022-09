Ludmilla levanta público do Rock in Rio com hits de sucesso, na noite deste domingo (11) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 22:59

Rio - Com repertório diverso e repleto de hits, Ludmilla esquentou o público do Palco Sunset, na noite deste domingo (11), e exaltou as mulheres negras do rap e funk. A cantora não decepcionou os fãs no quesito setlist e cantou músicas como "Verdinha", "A favela chegou" e "Socadona". A dona do EP "Numanice" também cantou os sucessos "Teu segredo" e "Amor difícil".



Bastante emocionada, Lud fez questão de agradecer o público pela presença e ficou impressionada com o mar de gente reunida para assistir sua apresentação. "Isso aqui está lotado, eu não consigo ver onde acaba, meu Deus!", disse.

A artista também reservou um momento do show para homenagear as mulheres negras do rap e funk que, segundo ela, são a sua "base de concreto". As cantoras Tash&Tracie, Mc Soffia, Majur e Tati Quebra Barraco foram convidadas pela estrela do Palco Sunset para cantar suas respectivas músicas, trazendo representatividade ao show. "Na minha igreja, essas mulheres sempre terão lugar", disse Lud.

Surpresa no Rock in Rio

Um dia antes e se apresentar na Cidade do Rock, Ludmilla anunciou que tinha uma surpresa para os fãs. Após muitas especulações, ao final do show, a grande novidade foi revelada. A artista deu início a uma nova era na sua carreira, seguindo em direção ao pop internacional. Ela divulgou, com exclusividade no festival, sua nova música com Sean Paul, chamada "Tic Tac".

A mulher de Ludmilla, Brunna Gonçalves, fez uma performance sensual durante a música "Maldivas". A química do casal fez o público vibrar e gritar. "Eu amo muito elas, eu amo muito a forma como a Ludmilla montou o show. Ela merecia muito estar no Palco Mundo", disse Larissa Bastos, de 19 anos, fã da artista. A amiga Clara Torres, também de 19 anos, concordou: "O Palco Sunset ficou pequeno para o talento dela, ficou tudo muito apertado e às vezes o som não chegava muito bem para quem não estava muito perto do palco", reclamou.

A dona do EP "Numanice" retornou ao palco do Rock in Rio, mas dessa vez com o devido destaque, mesmo não sendo colocada para cantar no Palco Mundo. A cantora já havia feito uma participação no show da Funk Orquestra em 2019.



Super estrutura para show



Segundo a cantora, foi investido R$ 2 milhões em sua apresentação desta noite. O show contou com uma grande estrutura e cenário bem elaborado.



"Vai ser a partir deste show que começo a minha nova era no Pop, os meus próximos shows já serão com base neste que vou apresentar no Rock in Rio", disse Lud horas antes de subir ao palco.