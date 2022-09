Com chave de ouro, Dua Lipa encerra última noite de shows do festival Rock in Rio - AgNews

Com chave de ouro, Dua Lipa encerra última noite de shows do festival Rock in RioAgNews

Publicado 12/09/2022 09:46 | Atualizado 12/09/2022 10:13

Rio - O Rock in Rio 2022 chegou ao fim. O sétimo e último dia do festival foi dominado pela presença feminina e contou com algumas das apresentações mais esperadas pelo público, como Dua Lipa, Ivete Sangalo, Rita Ora e Ludmilla. Através das obras de diversas outras artistas femininas, as apresentações do Palco Mundo, Sunset e Favela, foram capazes de eletrizar o público.

fotogaleria

Dona dos hits "Poison" e "Let You Love Me", Rita marcou sua estreia no festival com a participação de Pabllo Vittar. Juntas, as duas cantaram "Amor De Que" e agitaram o público. A cantora europeia também entregou inúmeras performances e simpática, interagiu com o público.

No Palco Sunset, Ludmilla encerrou as apresentações com chave de ouro. Com um repertório repleto de sucessos, a cantora passeou entre os funks "A Favela Chegou" e "Socadona" aos pagodes "Teu Segredo" e "Amor Difícil". Adotando um papel de artista consciente, Lud aproveitou para exaltar mulheres negras do rap e do funk, além de falar sobre a importância da representatividade. Entre as artistas convidadas para o espetáculo da cantora, estavam Tash&Tracie, Mc Soffia, Majur e Tati Quebra Barraco.

As cantoras Liniker e Luedji Luna abriram as apresentações do Sunset no último dia. A dupla encantou o público com a entrega de excelentes vocais e também, de performances dançantes. Durante o show, ambas artistas fizeram manifestações políticas e conseguiram manter a animação dos fãs até o fim, mesmo debaixo de chuva.