Rita Ora recebe Pablo Vittar no Palco Mundo e púbico vai à loucura Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 21:27 | Atualizado 12/09/2022 02:47

Rio - Rita Ora foi a segunda estrela do 'Dia Delas', no Rock in Rio, neste domingo, e fez sua estreia no Palco Mundo. A cantora britânica recebeu Pablo Vittar em sua apresentação e empolgou o publico. Além de talento, a artista esbanjou beleza e boa forma. Mas isso não foi o bastante para ela superar o espetáculo feito por Ivete Sangalo.

A artista britânica abriu o show com a música "Ritual", com pouca gente na frente do palco. E assim permaneceu durante quase toda a apresentação da artista. Um dos pontos altos do show foi quando a ela recebeu Pabllo Vittar. Foi neste momento que o Palco Mundo lotou. As duas cantaram "Amor de Que", da cantora brasileira. A plateia foi à loucura e fez coro.Após o momento especial, as pessoas começaram a dispersar novamente. Mesmo assim, Rita Ora deu tudo de si. Dançou, cantou e interagiu com o público. No repertório da apresentação estavam as músicas "Body on Me", "I Will Never Let You Down", "How To Be Lonely”, "Let You Love Me”, "Anymore", "For You" e "Hot Right Now".