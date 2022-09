Show da Macy Gray, noPalco Sunset neste domingo(11). Foto: Marcos Porto/Agência O Dia - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/09/2022 20:23 | Atualizado 11/09/2022 22:26

Rio - A cantora Elza Soares ganhou mais uma homenagem no último dia de Rock in Rio. Além do tributo à brasileira, que faleceu em janeiro deste ano, no Palco Sunset, a cantora americana Macy Gray também abriu sua apresentação com a música “A Mulher do Fim do Mundo”, de Elza.