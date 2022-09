Marcelo Sangalo se apresenta com Ivete - Reprodução Internet

Marcelo Sangalo se apresenta com IveteReprodução Internet

Publicado 11/09/2022 19:49 | Atualizado 11/09/2022 22:30

Rio - Ivete Sangalo não entrou desacompanhada no Palco Mundo, na tarde deste domingo (11). Além da sua banda, a cantora teve a companhia do filho, Marcelo Sangalo, que se apresentou tocando vários instrumentos com a mãe. No Twitter, o menino fez sucesso ao aparecer em vídeos tocando bateria, e em momento fofo no piano enquanto Ivete cantava o sucesso "Quando a chuva passar".

fotogaleria

O momento mãe e filho repercutiu e internautas responderam elogiando o pequeno: "Que momento lindo", "O moleque é um galã", "Me desidratei" e "Ele tá cada dia mais lindo", escreveram os fãs. Outro ponto que chama a atenção é a semelhança física entre os dois: "O Marcelo é Ivete de calças", e "Igual a mãe, tanto em carisma quanto fisionomia fico chocada", disseram os seguidores.

A Rainha do Brasil levantou seu público ao abrir o palco principal com sucessos da sua carreira como "Poeira", "Festa" e "Alegria, Alegria". Neste domingo, após a apresentação da artista, ainda sobem no Palco Mundo Rita Ora, Megan Thee Stallion e Dua Lipa, fechando o último dia do Rock in Rio.