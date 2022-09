Roberta e Raiza Vicente lamentam a falta de estrutura do Rock in Rio em dia de chuva - arquivo pessoal/ O Dia

Roberta e Raiza Vicente lamentam a falta de estrutura do Rock in Rio em dia de chuvaarquivo pessoal/ O Dia

Publicado 11/09/2022 17:21

Rio - O último dia de Rock in Rio é marcado pelo tempo fechado e uma chuva bem fininha. Os looks estilosos deram espaço às capas. A falta de estrutura e locais cobertos no evento também são uma das reclamações do público nesta tarde.