Com solo de Guns N Roses, Ivete Sangalo abre Palco Mundo no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 20:05 | Atualizado 11/09/2022 22:31

Rio - Até a chuva cessou para deixar Ivete Sangalo brilhar no último dia de Rock in Rio, neste domingo. Se em 2019 a cantora surpreendeu o público tocando bateria, desta vez ela arrasou na guitarra, com um solo de “Sweet Child Mine”, de Guns N' Roses.



O momento fofura no início do show ficou por conta de um áudio das filhas de Ivete, as gêmeas Helena e Marina. "Mãe, bom show. Te amo, você é muito linda, uma sereia", disseram. O filho da cantora, Marcelo, estava entre os presentes da banda, tocou percussão, piano e mostrou que herdou o talento musical da mãe.



Ela, inclusive, dedicou a apresentação ao herdeiro. Os dois chegaram a interagir durante o show. O momento mais lindo foi durante a canção ‘Quando a Chuva Passar’.



Ivete também fez o público tirar o pé do chão com os sucessos "Tempo de Alegria", "Abalou" e "Poeira". Ela manteve o clima lá no alto com "Festa" e "Acelera Ae".