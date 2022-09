Carolina Prevot, Hellen Privot, Thalita Tavares e a mãe Rosimary Pinto. Grupo aproveita último dia de Rock in Rio 2022 - Arquivo pessoal/O Dia

Publicado 11/09/2022 16:58 | Atualizado 11/09/2022 17:24

Rio - Nesta edição, o Rock in Rio 2022 reservou um dia só para artistas mulheres no Palco Mundo. Para o público, a escolha das atrações para este domingo (11) foi certeira.

O trio de amigas Thalita Tavares, de 19 anos, Hellen Prevot, 19, e Carolina Prevot, de 15, disse ter gostado da escolha e ressaltou a representatividade feminina no evento. “Eu achei maravilho! As cantoras de hoje são aquelas que estão na minha playlist do dia a dia. Poder ver isso de pertinho é muito bom! Confesso que vim mais pela Dualipa e Megan Thee Stallion, mas as outras eu adoro também”, disse Thalita, que foi ao festival acompanhada da mãe.Fã de Ivete e Dualipa, Rosimary Pinto, de 56 anos, não foi somente para acompanhar a filha, mas também pra curtir. Animada, ela promete acompanhar o ritmo das jovens. “É a minha primeira vez no Rock in Rio. Queríamos mesmo era ter vindo ontem e também no dia do Post Malone, eu sou muito fã dele. Quando assisti o show de casa vi que sabia muito mais músicas do que eu achava que conhecia”, lembra Rosimary.As irmãs Hellen e Carolina também ressaltaram a importância da escolha por nomes femininos no último dia de festival. “Há muito tempo a gente não Via isso acontecer, de ter apenas mulheres no Palco Mundo. Isso mostra a preocupação do evento com o tema, não é algo que acontece sempre”, ressalta Hellen.São aguardadas para este domingo no Palco Mundo as artistas Ivete Sangalo, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Dua Lipa. No Palco Sunset o público poderá ouvir Ludmilla e no Espaço Favela a Lexa.Em um show o que não pode falta é música boa e principalmente um belo desfile com looks e maquiagens inovadores. Esse detalhe não faltou para o grupo de amigas.Sem combinar, elas fizeram uma maquiagem bem parecida e moderna, com delineado e muita cor. “A gente adora maquiagem então aproveitamos esse festival pra fazer algo mais diferente. Até minha mãe colocou pedrinhas nos olhos”, brinca Thalita.