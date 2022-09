Neste domingo, Dua Lipa, Ivete Sangalo e Ludmilla encerram o Rock in Rio 2022 - Reprodução / Instagram

Neste domingo, Dua Lipa, Ivete Sangalo e Ludmilla encerram o Rock in Rio 2022Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2022 13:45 | Atualizado 11/09/2022 14:02

Rio - Após regresso, o Rock in Rio chega ao seu sétimo e último dia de festival, neste domingo. Durante as apresentações do denominado "Dia Delas", Dua Lipa, Ivete Sangalo e Ludmilla são as artistas mais aguardadas pelo público, que também poderá presenciar apresentações de Rita Ora, Megan Thee Stallion, Macy Gray e uma homenagem à cantora Elza Soares.

As apresentações do Palco Mundo começarão às 18h, com Ivete Sangalo. Praticamente uma veterana no festival, a cantora promete entregar, mais uma vez, um show eletrizante, capaz de agitar o público. Seguida por ela, está a dona dos hits "Poison", "R.I.P" e "Let You Love Me", Rita Ora, que subirá ao palco às 20h10.

Para as 22h20, fãs aguardam o show da rapper Megan Thee Stallion, muito conhecida pelos sucessos "Savage", feat com Beyoncé e também, por "WAP", sua colaboração com Cardi B. Já a headline Dua Lipa será a responsável por finalizar o último dia de festival no palco principal, às 00h10. A cantora britânica, dona de hits como "New Rules" e "Don't Start Now", participará do Rock in Rio pela primeira vez, cinco anos após sua primeira vinda ao Brasil.

Palco Sunset

O último dia do festival contará com um show voltado para homenagear Elza Soares, a cantora do milênio. A partir das 16h55, artistas como Majur, Agnes Nunes, Mart'nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz, estarão juntas no Palco Sunset para cantar em nome de Elza. A apresentação contará com a participação especial de Caio Prado, que relembrará o musical "Elza", do qual fez parte do elenco.

A vencedora do Grammy, Macy Gray, será a headline da noite e igualmente, fará sua estreia no Rock in Rio. A estadunidense, que também é compositora, possui um estilo de música que passeia pelo R&B e Soul, e está com o show marcado para às 19h05 da noite.

Ludmilla, a co-headline do Palco Sunset, ficará responsável por fechar a noite em grande estilo. A cantora, que revelou recentemente ter investido R$ 2 milhões em sua apresentação no festival, promete animar o público às 21h15 deste domingo.

Todos os shows do festival serão transmitidos ao vivo pelo canal Multishow, a partir das 15h. O compilado dos melhores momentos do evento será exibido pela Rede Globo, após o programa humorístico "Vai que Cola". A plataforma de streaming da emissora também contará com os espetáculos em seu catálogo, para que sejam assistidos a qualquer hora.

Veja a programação completa para o último dia de Rock in Rio

Palco Mundo

18h – Ivete Sangalo

20h10 – Rita Ora

22h20 – Megan Thee Stallion

00h10 – Dua Lipa



Palco Sunset



15h30 - Liniker + Luedji Luna

16h55 - Power! Elza Vive (show em homenagem a Elza Soares)

21h15 - Ludmilla

19h05 - Macy Gray

New Dance Order

16h - Mary Olivetti

18h - Aline Rocha

19h30 - Anabel Englund

21h - Ella De Vuono

22h30 - Blond:Ish

00h - Eli Iwasa

02h - Anna

Espaço Favela

16h30 - Ella Fernandes

17h55 - Azzy

20h05 - Lexa

Palco Supernova



16h30 - Muse Maya

17h30 - Mariah Nala

18h30 - Bianca

19h30 - Priscilla Alcântara

Rock District

17h - Di Ferreiro

19h10 - Flausino e Sideral cantam Cazuza

20h30 - Rock Street Band

Rock Street Mediterrâneo



15h15 - Terra Celta

16h30 - Wallace Oliveira

17h10 - Mariel & Crème de la Crème

Highway Stage



15h - Betta

15h30 - JP Bonfá

16h - Pedro Mahal + Buraco Blues