Publicado 11/09/2022 21:03 | Atualizado 11/09/2022 22:28

Rio - Em sua estreia no Rock in Rio, Lexa subiu no Palco Favela neste domingo (11) e surpreendeu os fãs. Com uma superprodução e vários bailarinos, a funkeira não deixou a desejar e levantou o público do festival. Misturando hits antigos, como "Posso ser" e "Para de marra", e intercalando novidades e feats entre grandes nomes atuais, a artista agradou todas as gerações.

Lexa começou o show com seu maior sucesso, "Sapequinha" e continuou ganhando o público ao som de músicas como "Chama Ela" com Pedro Sampaio, "Cavalgada" com Pabllo Vittar e "Barbie" com Pocah e Rebecca. A cantora fez questão de representar o palco que estava e interpretou vários sucessos do funk atual, começando com o seu "Aquecimento da Lexa" e continuando com hits como "Ai Preto", "Boladona", "Desenrola, Bate, Joga de Ladin" e muitos outros.



A artista continuou seu show unindo novamente sucessos antigos e hits da sua carreira, finalizando com um medley de "Só depois do carnaval". Neste domingo, a Cidade do Rock terá apenas apresentações femininas nos palcos principais, e ainda se apresentam no Palco Favela Azzy e Ella Fernandes.