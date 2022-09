Correria na abertura dos portões para o último dia de Rock in Rio - Arquivo Pessoal / O Dia

Publicado 11/09/2022 14:55 | Atualizado 11/09/2022 15:00

Rio - Marca registrada do festival, a abertura dos portões para o último dia de Rock in Rio 22, neste domingo (11), foi de muita correria. Parte do público correu para as filas dos brinquedos e stands, e a outra parte, composta em sua maioria por fãs da Dualipa, atração principal da noite, foi para a grade.

Também teve correria para fazer as tradicionais fotos no letreiro vermelho do Rock in Rio, no chafariz com o símbolo do festival e, claro, na roda gigante.Os portões abriram, em todos os dias de festival, pontualmente às 14h. Neste domingo não foi diferente. Todos os ingressos foram vendidos para o último dia.Luciana Gomes, de 18 anos, correu para tentar uma foto no letreiro no Rock in Rio. Ao lado dos amigos, ela disse que vai guardar para sempre a foto da sua primeira vez no Rock in Rio. “A gente está muito feliz de poder fazer parte, nem que seja um diazinho, desse festival”, diz.São aguardadas para este domingo apenas artistas mulheres. Vão passar pelo palco as cantoras brasileiras Ivete Sangalo e Ludmila, e as artistas internacionais Megan Thee Stallion, Rita Ora e Dua Lipa.