Apresentação da banda Coldplay no Palco Mundo, durante o sexto dia do Festival Rock In Rio 2022, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (10) - Reprodução / Multishow

Publicado 11/09/2022 06:08 | Atualizado 11/09/2022 08:34

Rio - Grande atração do Palco Mundo, neste sábado, o Coldplay fez um show mágico no Rock in Rio. Com muitos efeitos no palco e um repertório com grandes hits, com direito a música em português, o grupo foi um dos maiores destaques de todo o festival. A banda britânica reuniu um público de cerca de 100 mil pessoas, que usava pulseiras que piscavam e mudavam de cor em sincronia com as canções. A chuva e o vento gelado não foram empecilho para os fãs. Todos cantaram e dançaram do início ao fim da apresentação.

O carisma de Chris Martin chamou a atenção. Durante o espetáculo, o cantor arriscou no português e interagiu em vários momentos com a plateia. Os maiores hits do grupo estavam no repertório, como 'The scientist', 'Yellow', 'Paradise' e 'Fix you'. O vocalista, inclusive, repetiu as canções ‘Viva Lá Vida’ e ‘Sky full of stars’, e, no 'bis', pediu para as pessoas guardarem o celular para aproveitarem o momento especial. Chris ainda surpreendeu ao cantar 'Magic', em português e 'Mas que nada', de Jorge Ben Jor, ao piano.



Os fãs foram só elogios à apresentação da banda britânica. "O show foi muito melhor do que eu esperava, o repertório estava sensacional. Não faltou nenhum dos grandes sucessos. Foi muito emocionante, estou em êxtase", comentou a bancária Gabriela Amorim, de 34 anos. "A chuva não chegou a atrapalhar, mas teria sido perfeito se o tempo tivesse bom. É um show pra ficar guardado na memória, com certeza", destacou Fábio Chagas, de 44 anos.

O casal de estudantes de engenharia Mariana Correia e Felipe Fuly, de 23 e 28 anos, lamentaram o fato da chuva não ter cessado em nenhum momento durante o show, no entanto, ressaltaram a qualidade do espetáculo. "A chuva atrapalhou muito, ficou muito frio. Com isso, a galera amontou mais. Não consegui ver boa parte do show, nem do telão, só senti a vibe da música. Mas mesmo assim eles surpreenderam, o cara (Chris) cantou em português, foi sensacional. Valeu a pena", opinou Mariana. "Apesar do frio e da chuva, o Coldplay arrebentou. Gostei muito", destacou Felipe.

Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, elegeu o show do Coldplay como um dos grandes marcos da história do festival. "Só houve um momento como o de hoje, o de Freddie Mercury em 1985. Foi incrível, foi memorável", disse ele, em nota, enviada pela assessoria do evento.