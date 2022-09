AFP Photo REFERÊNCIA DO DOCUMENTO000_32J662Z PALAVRA-CHAVEBRAZIL - MUSIC - ROCK IN RIO DATA DE CRIAÇÃO11/09/2022 CIDADE/PAÍSRIO DE JANEIRO, BRASIL CRÉDITOMAURO PIMENTEL / AFP ARQUIVO TAMANHO/PIXELS/DPI130,01 Mb / 8256 x 5504 / 300 dpi BRAZIL-MUSIC-ROCK IN RIO British singer Chris Martin of British band Coldplay performs on the main stage during Rock in Rio music festival at Rio 2016 Olympic Park in Rio de Janeiro, Brazil, on September 11, 2022. MAURO PIMENTEL / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 11/09/2022 10:23 | Atualizado 11/09/2022 11:08

Rio - O Rock in Rio se encaminha para o fim, mas promete deixar saudades com os shows apresentados até agora. No último sábado, o Palco Mundo recebeu os quatro grandes destaques da noite, que iniciou com o show de Djavan e também contou com os espetáculos de Bastille, Camila Cabello e Coldplay.

Debaixo de uma chuva insistente, Camila Cabello foi a terceira a se apresentar no Palco Mundo do evento. A cantora cubana interagiu com a plateia, elogiou o Brasil e ainda afirmou ser "meio brasileira". Em meio às apresentações de seus hits, Cabello convidou os cantores brasileiros L7nnon, Biel do Furduncinho e Bianca, para juntar-se a ela no palco. Com uma performance sensual, a cantora se arriscou no funk e posteriormente, encerrou o espetáculo com a música "Don't go yet", ao som de pedidos para que cantasse por mais tempo.