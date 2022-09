Com show animado, Bastille conquista o público do Rock in Rio - Marcelo Sa Barretto / Agnews

Publicado 10/09/2022 22:21 | Atualizado 10/09/2022 23:29

Rio - Enquanto Ferrugem e Thiaguinho incendiavam o Espaço Favela, o Bastille estreou no Rock in Rio em grande estilo, neste sábado. Com uma mistura de rock alternativo com indie, a banda britânica se apresentou no Palco Mundo e empolgou o público com um show pra lá de animado.