Público recebe pulseiras para show de luzes no sexto dia de Rock in Rio 2022Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 15:36

Rio - Em show que promete ser vibrante e com muita luz, a equipe da banda britânica Coldplay distribuiu para o público do Rock in Rio 2022, neste sábado (10), pulseiras que são controladas à distância por radiofrequência. O acessório acende e muda de cor conforme a batida da música. Equipes da organização do festival se posicionaram logo depois dos portões da entrada com dezenas de caixas contendo as pulseiras.



Curiosos, parte do público soube somente na hora do que se tratava o item. Desde o início da turnê do álbum "Music of The Spheres", lançado durante a pandemia, os shows da banda estão sendo marcados pelo espetáculo de cores.

Além da pulseira, a banda também está preparando outras surpresas durante a apresentação, prevista para começar 00h10. O palco, por exemplo, foi modificado. No lugar da famosa passarela do Rock in Rio, um grande círculo na ponta foi montado. Equipamentos com papéis coloridos picados também foram instalados no palco.

No gramado, próximo à grade, os fãs estavam enlouquecidos por poderem vivenciar essa experiência. "Para nós é uma oportunidade única. Corremos para pegar a grade porque sabemos que vem muita coisa legal aí", disse Luiza Bastos, de 18 anos. Uma outra fã disse que conheceu um grupo que veio somente para vivenciar o espetáculo de luzes. "Eu fiquei indignada porque eu sou muito fã da banda e da música deles, eles são muito mais que isso, mas entendo que isso atraia o público", diz Ana Paula Araújo, de 21 anos.