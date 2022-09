Apresentação do Djavan no Palco Mundo, durante o sexto dia do Festival Rock In Rio 2022, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (10). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Apresentação do Djavan no Palco Mundo, durante o sexto dia do Festival Rock In Rio 2022, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (10).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/09/2022 19:25 | Atualizado 10/09/2022 20:09

Rio - Com 45 anos de carreira, Djavan fez sua estreia solo no Palco Mundo, do Rock in Rio, neste sábado (10), e brilhou. O cantor alagoano de 73 anos abriu os trabalhos com um show repleto de sucessos, que durou cerca de uma hora. O público a todo momento cantou e dançou as músicas do artista.

fotogaleria

O primeiro hit da apresentação foi 'Sina', seguido de 'Acelerou'. Quando Djavan entoou os primeiros versos de 'Devoro' a plateia fez coro. O mesmo aconteceu com as músicas 'Um Dia Frio’' 'Oceano', 'Se' e 'Flor de Lis'. Também fizeram parte do repertório do artista as canções 'Azul', 'Açaí', 'Um Amor Puro', e 'Samurai'.



A bancária Adriane Vasconcelos, de 49 anos, foi só elogios ao show. "Foi maravilhoso. Amei. O Djavan é um ícone da música. Acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Amei muito", comentou.



O médico José Henrique, de 58, se divertiu durante toda a apresentação do músico alagoano. Ele ainda ressaltou a diversidade do público, de todas as idades, cantando os maiores hits do cantor.



"Foi um show maravilhoso. Achei um pouco curto, mas são os modelos de shows de festival mesmo. O que me surpreendeu foi a garotada bem animada com esse show. Eu tenho quase 60, então, acompanho o Djavan há bastante tempo. Mas a garotada estava com as letras na ponta da língua", destacou.



Nesta noite, no Palco Mundo, ainda se apresentam Bastille, Camila Cabello e Coldplay.