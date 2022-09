Paraguaia Matilde Parodi, de 29 anos, com jaqueta bordada à mão para show do Coldplay, neste sábado (10) - Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 15:26

Rio - O amor de fã realmente ultrapassa fronteiras e é capaz de atos improváveis. A paraguaia Matilde Parodi, de 29 anos, veio ao Brasil somente para assistir ao show da banda britânica Coldplay na noite deste sábado (10), no Rock in Rio 2022. Fã desde a adolescência, Matilde conta que fez um ato de amor pela banda. Ela bordou à mão, durante dois meses, uma jaqueta com flores coloridas e o nome de uma das músicas mais famosas do grupo: "Viva la Vida".



A paraguaia explica que essa é uma das canções favorita dela e que não vê a hora de ouvi-la pela primeira vez ao vivo. "Eu tenho certeza que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Para marcar esse momento eu bordei esse casaco, quero me lembrar para sempre disso", disse orgulhosa. Ela também confessou que bordar não é um dos talentos que possui, mas que se esforçou.

Matilde chegou à Cidade do Rock acompanhada do namorado Guido Debrix, 30, também paraguaio. Ele, que também é fã da banda, brincou que hoje está um pouco chateado, pois queria pedir a namorada em casamento, mas ela disse que não aceitaria, já que hoje ela quer deixar o dia marcado somente para o Coldplay. "Nós estamos juntos há três anos e eu queria aproveitar a oportunidade para pedi-la em casamento, mas ela se recusou. Hoje eu perdi para o Coldplay", disse rindo. Matilde reforça em seguida: "Se me pedir eu não vou aceitar, viu?".

O casal chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira (9) e vão retornar no domingo (11) para a cidade natal. "Viemos somente para ver eles", diz Guido.



A banda será a última atração da noite. O dia conta ainda com grandes nomes da música internacional, como Camila Cabello, e o grupo Bastille.