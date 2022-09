Abertura dos portões no quinto dia do Rock in Rio 2022 - Lilo Oliveira

Abertura dos portões no quinto dia do Rock in Rio 2022Lilo Oliveira

Publicado 10/09/2022 09:45 | Atualizado 10/09/2022 11:55

Rio - O quinto dia de Rock in Rio 2022 sacramentou o retorno dos emos, nesta sexta-feira (9). Mas engane-se quem acredita que eles são todos tranquilos e introvertidos. Na preparação para o show de Avril Lavigne, enquanto cada fã tentava encontrar o lugar ideal para assistir a apresentação, um grupo de mineiros acabou se desentendo com alguns cariocas que estavam passando pelo meio da multidão.

A confusão começou quando o carioca Edson Santana, de 1,92 m de altura, acabou ficando na frente da mineira Letícia, de 1,55 m, e do restante do grupo que estava atrás. "Você não vai ficar aqui não", afirmou um jovem do grupo. "Você está na nossa frente", reclamou Letícia, de 28 anos. Por sua vez, Edson, de 25, argumentou que isso era normal em festivais de música. "Você nunca foi a um show não?", questionou. "As pessoas vão passar você querendo ou não. Teve uma outra ali que ficou revoltada dizendo que não dava para eu passar. Eu falei: 'Dá sim, inclusive já estou passando'", completou ele.

Mas no fundo, o que todos queriam era viver a nostalgia proporcionada pelos clássicos de Avril, e o clima tenso logo foi substituído pela ansiedade de ver a artista, ícone de uma geração, subir ao Palco Sunset. "Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos nos unir para ninguém mais passar", brincou Letícia.