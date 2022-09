Show do Capital Inicial, no palco Mundo, durante o quinto dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (09) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/09/2022 20:00 | Atualizado 09/09/2022 20:14

Rio - A banda Capital Inicial foi a responsável por abrir o Palco Mundo no quinto dia de Rock in Rio, nesta sexta-feira. Comemorando 40 anos de história, os brasilienses conduziram o público por clássicos da banda e também por sucessos internacionais. Dinho Ouro Preto manteve a energia no palco, brincou e interagiu com a plateia o tempo inteiro.

O show foi marcado por protestos durante a performance da música "Que país é esse". Em determinado momento, o vocalista Dinho Ouro Preto se mostrou emocionado ao escutar o público cantando em coro a canção "Primeiros erros".

Ainda nesta sexta, o Palco Mundo receberá nomes como Billy Idol, Fall Out Boy e a atração principal da noite, Green Day, que assume o comando das apresentações às 0h10, finalizando em grande estilo os maiores shows do quinto dia de Rock in Rio.