Cleo se apresenta no Palco Supernova e é tietada por Glória Pires

Rio - A cantora Cleo se apresentou no Palco Supernova, do Rock in Rio, na tarde desta sexta-feira. Ela fez uma participação no show de Number Teddie, com quem tem parceria na música "Bom Ator".

Glória Pires, mãe de Cleo, mostrou que é bem coruja e ficou o tempo todo na primeira fila curtindo o show da filha. Enquanto esteve no local, Glória também posou para fotos com alguns fãs que a abordaram.

Para seu show no festival, Cleo apostou em um modelito ousado: o naked dress com efeito 3D, que dá a impressão de que ela está sem roupa ao imitar o corpo feminino.

