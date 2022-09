Tayran Bezerra (de rosa) e Nicholas Paes se casam no Rock in Rio - Josué Santos / Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 17:43

Rio - O Rock in Rio não é apenas uma celebração da música, mas também do amor. Nesta sexta-feira, Tayran Bezerra e Nicholas Paes, ambos de 29 anos, se casaram no festival. Os dois se conheceram no Tinder, durante a pandemia, e, desde que começaram a conversar, não se largaram mais. Uma semana após o primeiro encontro pessoalmente, já estavam namorando. Seis meses depois, passaram a morar juntos oficialmente – antes, já era algo fixo aos finais de semana.

"Foi um negócio muito clichê, amor à primeira vista. Olhei para ele e falei: 'é pro resto da vida', relembra Nicolas, que está emocionado por oficializar a união no festival.

"Desde que a gente começou a sair junto, a gente tinha uma brincadeira que a gente ia acabar casando no Rock in Rio. Era uma brincadeira! Eu pedi a mão dele em uma viagem que a gente fez em julho desse ano e a gente começou a trabalhar aqui... Começamos a ver os casamentos, mas estava tudo ocupado. Ele conhece a produção, falou: 'a gente tem que casar no Rock in Rio'", conta o rapaz.

Nicholas trabalha no mobiliário do festival, enquanto Tayran atua na gestão de limpeza. "É uma coisa que eu já queria há muito tempo, então eu fiquei muito tranquilo. O lugar é muito gostoso pra mim, um lugar que eu ajudei a construir, todos os meus amigos estão aqui... É um lugar que eu ajudo a manter, a limpar, então casar aqui foi mais que um conforto pra mim. Como a Roberta Medina mesmo diz, aqui é a lei do amor, lei do rock. Aqui prevalece o amor, a música e a igualdade de todos os lados", diz Tayran, emocionado com a união.

"O festival sempre foi totalmente acolhedor com a gente, nunca tivemos nenhum problema com isso aqui. É um festival de amor, então nada mais justo que um casamento desse aqui", completa Nicholas.