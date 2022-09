Juliette vai se apresentar em palco promocional do Rock in Rio, no domingo - Reprodução Internet

Publicado 09/09/2022 15:39

Rio - Os fãs de Juliette já podem comemorar. A campeã do "BBB 21" vai se apresentar em um palco promocional do Rock in Rio neste domingo, último dia de festival. A informação é do "Gshow". Ainda de acordo com a publicação, a cantora já está ensaiando para sua apresentação solo no evento.

Os shows promocionais acontecem entre 15h e 00h10, durante o intervalo das atrações do Palco Mundo e Palco Sunset. A cantora Dua Lipa é a atração principal do Palco Mundo no domingo. Além dela, também vão se apresentar Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo.