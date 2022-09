Guns N Roses se apresenta no quarto dia do Rock in Rio - Agnews

Publicado 09/09/2022

Rio - A programação musical do Rock in Rio continua à todo o vapor. O Offspring foi um dos grandes destaques da noite desta quinta-feira, no Palco Mundo, com uma apresentação repleta de sucessos. Com já esperado, o Guns N’ Roses reuniu uma legião de fãs na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste da cidade. Eles fizeram o show mais longo desta edição do festival, foram cerca de duas horas e meia. Apesar das dificuldades vocais de Axl Rose, o cantor animou a plateia ao som dos maiores hits da banda. Os solos do guitarrista Slash também conquistaram o público.

O CPM 22 abriu os trabalhos do Palco Mundo no segundo fim de semana do Rock in Rio, nesta quinta-feira. A banda de rock paulista se apresentou pela terceira vez no festival de música e levou clima de nostalgia com sucessos dos anos 2000. Um momento que chamou a atenção do público que também acompanhava o show de casa foi um discurso do vocalista Badauí contra o ódio.

Esta foi a primeira apresentação do quinteto no maior festival do país com uma nova formação, após a saída do baterista Ricardo Japinha. Músicas como 'Dias Atrás' e 'Um Minuto para o Fim do Mundo' foram cantadas pelo público a plenos pulmões. Outro momento que marcou a apresentação da banda brasileira foi a parceria com Sérgio Britto, dos Titãs, para cantar 'Tudo vale a pena', lançada em 2022, e 'Será que é isso que eu necessito?', do grupo formado em 1982.

O segundo show foi o do Offspring. Com 38 anos de carreira, o grupo californiano foi uma das apresentações mais animadas da noite. Eles empolgaram a plateia com os sucessos "Why Don't You Get a Job", "Come out and play" e "Self esteem". A simpatia do guitarrista Noodles conquistou a plateia. Ele elogiou o público ao dizer "vocês são lindos" e brincou ao puxar um coro de "fuck you" como se fosse o "ê-ô" de Freddie Mercury. Já o vocalista Dexter Holland desafinou em alguns momentos, mas nada que atrapalhasse a performance da banda.

Uma das grandes revelações dos últimos anos, o Måneskin fez sua estreia no festival e foi a terceira atração da noite. Os italianos mostraram que não ganharam o MTV EMA de Melhor Grupo de Rock, neste ano, à toa. Os hits "Beggin", "I Wanna Be Your Slave" e "Mamma Mia" fizeram parte da setlist. Ousada, a banda surpreendeu o público ao tocar "Love of my life", do Queen. "Vamos ser mortos por isso, mas eu não me importo", brincou o vocalista Damiano David ao fazer a homenagem. Após entoar o sucesso do grupo liderado por Freddie Mercury, Damiano voltou a comentar a situação. "O Thomas (Raggi, guitarrista) estava se cagando nas calças. Isso foi basicamente um ensaio ao vivo", afirmou. A baixista Vitoria e o vocalista Damiano, inclusive, entraram para os assuntos mais comentados do Twitter devido o carisma e a presença de palco.

Para fechar a noite, o Guns N’ Roses apresentou seus maiores sucessos no show mais longo desta edição do Rock in Rio, foram cerca de duas horas e meia. O vocalista Axl Rose, de 60 anos, mostrou que não está em sua melhor forma e desafinou em vários momentos. Por outro lado, os solos do guitarrista Slash, que saiu do grupo em 1996 e voltou em 2016, foram elogiados pelo público. O grupo subiu ao palco com cinco minutos de atraso. As músicas "It’s So Easy" e "Mr Browstone" abriram o show. Os sucessos "Welcome to the Jungle", "Don’t Cry", "Rocket Queen", "You Could Be Mine", "Patience", "November Rain" e, claro, "Sweet Child of Mine" também estavam no repertório.

Na música "Knockin’ On Heaven’s Door", cover de Bob Dylan, Axl surgiu com um chapéu e uma camisa com a bandeira do Reino Unido, em homenagem à rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, nesta quinta-feira, apesar de não citar o nome da monarca. Em outro momento, a bandeira da Ucrânia foi exibida telão em "Civil War", que critica à brutalidade das guerras.