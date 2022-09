CPM 22 apresenta show, no palco mundo, durante o Quarto dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste quinta-Feira (08). - Marcos Porto/Agencia O Dia

CPM 22 apresenta show, no palco mundo, durante o Quarto dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste quinta-Feira (08).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/09/2022 20:41

Rio - CPM 22 abriu os trabalhos do Palco Mundo no segundo fim de semana do Rock in Rio, nesta quinta-feira. A banda de rock paulista se apresentou pela terceira vez no festival de música e levou clima de nostalgia com sucessos dos anos 2000. Um momento que chamou a atenção do público que também acompanhava o show de casa foi um discurso do vocalista Badauí contra o ódio.

"Quero fazer um brinde a esse momento incrível, não só do festival, mas das nossas vidas. Depois de tudo que a gente passou, a gente poder estar aqui, todo mundo aglomerado. Muito obrigado por essa energia positiva! É tudo que esse país precisa: positividade", começou o cantor.

"Não adianta a gente se amar aqui, nesses sete dias de festival, e sair daqui e ficar lavando ódio na internet de graça. (...) Esse festival abrange todas as coisas: a igualdade, a diversidade, o respeito, o amor, é isso que a gente precisa nesse país, não ódio. Um país que tem cultura, que valoriza a sua cultura, não precisa de arma porque arma mata as pessoas", finalizou Badauí.

Esta foi a primeira apresentação do quinteto no maior festival do país com uma nova formação, após a saída do baterista Ricardo Japinha. O músico deixou o grupo em 2020 e foi substituído por Daniel Silveira, após serem divulgadas conversas de teor sexual que o artista teve com uma adolescente de 16 anos. Luciano Garcia, Phil Fargnoli e Ali Zaher completam o grupo que agitou o Palco Mundo nesta quinta-feira.

Músicas como 'Dias Atrás' e 'Um Minuto para o Fim do Mundo' foram cantadas pelo público a plenos pulmões. Outro momento que marcou a apresentação da banda brasileira foi a parceria com Sérgio Britto, dos Titãs, para cantar 'Tudo vale a pena', lançada em 2022, e 'Será que é isso que eu necessito?', do grupo formado em 1982.



Nas redes sociais, fãs do CPM 22 se animaram com o repertório cheio de hits e se emocionaram com as canções que marcaram uma geração. "Eu tô chorando com o show do CPM 22!", declarou a ex-BBB Thaís Braz, em postagem no Twitter. "Não adianta, nostálgico demais... Isso tem muito cara de adolescência. Fantástico!", disse uma internauta.

"O CPM é uma daquelas bandas que se você odeia mas, por algum motivo, vai ao show, você gosta do show. Banda que sempre dá o máximo de si, volume torando, tudo 100% analógico, ao vivo e honesto", avaliou outro usuário. "CPM 22 desbloqueia muitas memórias", brincou mais uma pessoa.

Confira as reações:

