Viih Tube e Eliezer fazem casamento simbólico no Rock in Rio - Leo Franco / Ag. News

Publicado 08/09/2022 18:59 | Atualizado 08/09/2022 19:07

Rio - Viih Tube e Eliezer se juntaram aos casais apaixonados que passaram pela capela do Rock in Rio, nesta quinta-feira. Com um mês de namoro, os ex-BBBs tiveram uma cerimônia de casamento simbólica celebrada pelo sósia de Elvis Presley que interage com o público no espaço. Apesar de tudo não passar de uma brincadeira, Viih Tube fez questão de se preparar para a ocasião, usando um vestido de noiva criado especialmente para o momento.

“A nossa conexão é muito forte, antes de falar com ele eu já sabia que a nossa vibe era a mesma pelo que acompanhava do programa. Estamos vivendo um momento feliz, nada melhor que celebrar o amor num festival incrível”, declarou a influenciadora sobre o romance com o ex-participante do "BBB 22".

E Eliezer também não escondeu a animação ao falar sobre a cerimônia realizada na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio. "Essa é a primeira vez que vou a um festival da proporção do Rock in Rio depois do reality show e é uma honra compartilhar esse momento com a Viih. Quando eu soube que a tradição de Las Vegas chegaria no Rio de Janeiro com o Elvis, óbvio que topei na hora o convite", afirmou o ex-brother.