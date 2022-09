Fall Out Boy desembarca em aeroporto do Rio; veja as fotos

Rio - A banda Fall Out Boy já está em solo brasileiro. Os músicos desembarcaram em um aeroporto do Rio, nesta quinta-feira. Um dos integrantes, Pete Wentz esbanjou simpatia e posou para algumas fotos com fãs. O grupo é uma das atrações do Palco Mundo, do Rock in Rio, nesta sexta-feira. As outras são: Capital Inicial, Green Day e Billy Idol.

Entre os maiores sucessos de Fall Out Boy estão: “Dance Dance,” “Sugar, We’re Going Down” e "Uma Thurman”. Em 20 anos de carreira, a banda tem vários discos de platina, vendendo mais de 8 milhões de cópias no mundo inteiro.

