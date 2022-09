Cristian e Maria Vitória chegaram cedo para assistir Guns N Roses no Rock in Rio - Arquivo pessoal / Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 14:16 | Atualizado 08/09/2022 14:29

Rio - Os portões do Rock in Rio abriram às 14h desta quinta-feira (8), dando início da segunda semana de festival. Os fãs mostraram entusiasmo e chegaram de madrugada para garantir um lugar especial próximo aos palcos. A principal atração desta noite será uma velha conhecida do público brasileiro. Por volta de 00h10, o Guns N' Roses tocará pela quinta vez na Cidade do Rock e o público chegou animado para acompanhar a apresentação.

Cristian do Carmo, 24 anos, é fã do Guns desde os 14 anos e veio assistir pela primeira vez o show da banda favorita no Rock in Rio. Um dos primeiros a entrar em busca da grade, ele conta que a música do grupo o comove desde a adolescência.

Além de ser um refúgio para o jovem, o Guns 'n' Roses também o fez encontrar o grande amor de sua vida: Maria Vitória, de 23 anos, que o acompanha. O casal mora em Tarabai, no interior de São Paulo.



"Nós éramos amigos e começamos a nos aproximar por causa da banda. Antes ela só ouvia as músicas, mas agora ela também é fã de carteirinha", disse.



Por não conseguir liberação no emprego para ver a sua banda favorita, Cristian contou que simplesmente faltou ao trabalho. "Meu chefe sabe que estou aqui, mas como eu não consegui folga, eu faltei mesmo", disse ele rindo. O fã também garantiu que seu emprego está seguro.

Fãs correm para garantir lugar perto do palco na Cidade do Rock



Foto: Arquivo pessoal.#ODia pic.twitter.com/q55Dr1qAku — Jornal O Dia (@jornalodia) September 8, 2022

Na última vez que esteve no Rock in Rio, em 2017, os norte-americanos realizaram um show histórico, com quase 3h30 de duração. A apresentação serviu para "compensar" o atraso de uma hora e meia após um temporal no festival de 2011. Nesse ano, os fãs torcem para que a espera não seja tão grande.

O dia também contará com os shows da banda italiana de hard rock Måneskin, o grupo de punk rock norte-americano The Offspring e o rock brasileiro do CPM 22 no Palco Mundo.