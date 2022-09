Post Malone dá gorjeta de R$ 2,6 mil a barbeiro no Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 08/09/2022 11:34

Rio - O cantor Post Malone foi atendido pelo barbeiro Baiano Barber nos bastidores do Rock in Rio, no último sábado, data em que se apresentou no Palco Mundo do festival. Generoso, o artista deixou uma gorjeta de 500 dólares, o equivalente a cerca de R$ 2,6 mil para o profissional.

Educado, Post Malone pediu permissão para fumar durante o atendimento, perguntou se não atrapalharia o profissional e ainda deixou gorjeta. "Acho que não caiu a ficha ainda que tive a oportunidade de atender esse cara! Humilde e simpático, Post malone me pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se eu não me incomodava, no final do atendimento me deixou uma baita gratificação no valor de 500 dólares", disse Baiano Barber no Instagram.

"Obrigado @postmalone e todas os fãs dele espalhado pelo mundo, pelo carinho que tenho recebido!!!! Não fazia ideia do quanto esse cara amado pelo mundo inteiro, tenho recebido mensagens e comentários de fãs de vários lugares!!! Muito obrigado", completou.