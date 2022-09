Fabiola e Alexandre se casam na capela da Cidade do Rock com a bênção de Elvis Presley - Julliana Reis / O Dia

Publicado 08/09/2022 20:22

Rio - A capela segue sendo um das grandes atrações do Rock in Rio 2022 para os casais apaixonados que desejam receber a bênção do sósia do "Rei do Rock and Roll", Elvis Presley. Com uma fila dobrando a esquina da pequena igreja, a cerimônia chamou a atenção até mesmo dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, que também quiserem participar da brincadeira, na tarde desta quinta-feira (8).

Em seguida, outros pares aguardavam ansiosos para celebrarem o amor. Dentre eles, Fabiola e Alexandre, que estão juntos há 17 anos. "Estou tentando enrolar, mas não estou conseguindo não", brincou ele. "É do jeitinho que a gente gosta. Com rock e com Elvis", afirma ela. Os dois tentam participar da atração desde a edição de 2011 e escolheram esse dia para casar e curtir a atração principal do Palco Mundo, Gun's N Roses. "Já é o terceiro show deles. Fãs mesmo", garantiram.

Um pouco atrás estavam Fabiane e Claudio, que já são casados há 20 anos e também quiseram enfrentar a fila para receberem a bênção das mãos do Elvis. "É a renovação dos votos", explicaram.

Entretanto, a capela não contou apenas com casais que vivem longos relacionamentos. Muitos jovens que planejam um futuro juntos aguardavam pela experiência do casamento. Rebeca, de 21 anos, e João, de 24, namoram há seis anos e estão se planejando financeiramente para dar o próximo passo. "É uma preparação para o casamento, para ver se eu não vou desmaiar", disse ele. Ambos garantiram que vale a pena enfrentar a fila. "Acho que tudo no Rock in Rio é experiência. Sempre tem fila para tudo, e tudo vale a experiência", ressaltou ela.