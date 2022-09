Guns N Roses se apresenta no quarto dia do Rock in Rio - Agnews

Publicado 09/09/2022 08:52 | Atualizado 09/09/2022 09:04

Rio - O Guns N’ Roses foi um dos grandes destaques do Palco Mundo, no quarto dia de Rock in Rio, na madrugada desta sexta-feira. Em sua quinta participação no festival, a banda apresentou seus maiores sucessos em um show de cerca de duas horas e meia. O vocalista Axl Rose, de 60 anos, mostrou que não está em sua melhor forma e desafinou em vários momentos. Por outro lado, os solos do guitarrista Slash, que saiu do grupo em 1996 e voltou em 2016, foram elogiados pelo público.

O Guns subiu ao palco com cinco minutos de atraso, ótima marca já que a banda chegou a atrasar cerca de 2h40 no Rock in Rio de 2011. As músicas "It’s So Easy" e "Mr Browstone" abriram o show. Os sucessos "Welcome to the Jungle", "Don’t Cry", "Rocket Queen", "You Could Be Mine", "Patience", "November Rain" e, claro, "Sweet Child of Mine" também estavam no repertório.

Na música "Knockin’ On Heaven’s Door", cover de Bob Dylan, Axl surgiu com um chapéu e uma camisa com a bandeira do Reino Unido, em homenagem à rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, nesta quinta-feira, apesar de não citar o nome da monarca. Em outro momento, a bandeira da Ucrânia foi exibida telão em "Civil War", que critica à brutalidade das guerras.

Confira alguns trechos da apresentação do Guns N’ Roses:

