Gisele vai ao Rock in Rio pela primeira vez grávida da filha LizJulliana Reis / O Dia

Publicado 09/09/2022 01:50

Rio - As primeiras vezes no Rock in Rio são sempre inesquecíveis, e Gisele a tornou ainda mais especial. Grávida de sua primeira filha, ela quis que sua primeira vez no festival fosse junto com a primeira vez da pequena Liz. A nova mamãe, de 39 anos, contou que o marido teve a ideia de escrever na barriga "Welcome To The Jungle", música do Guns N' Roses, headliner desta quinta-feira (8), quarto dia de festival.

Gisele contou ainda que não se preocupou com de ir ao Rock in Rio no meio de sua gestação. "Eu estou achando que está tudo muito seguro, foi muito bem recomendado. Só não vou ficar lá no tumulto", disse ela, que estava sentada no gramado, junto com a cunhada, Deusa, e a sobrinha, Karina, que também foram ao festival pela primeira vez.

"Meu primeiro Rock in Rio junto com a minha filha de 12 anos", afirmou Deusa. "Guns N' Roses era meu sonho de criança. Eu cresci ouvindo. Então era um show que eu queria muito participar. A minha expectativa é a maior possível, porque eu vi esse homem começar a cantar quando ele era jovenzinho e eu era jovenzinha. Então, acompanhar a trajetória dele, e agora estar vendo o show, está sendo uma explosão de emoção", completou ela, que garante que vai voltar todos os anos.