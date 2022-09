Eduarda Figueiredo (esq.) e Bruna de Campos capricharam nos looks para show de Avril Lavigne - Josué Santos / Agência O Dia

Eduarda Figueiredo (esq.) e Bruna de Campos capricharam nos looks para show de Avril LavigneJosué Santos / Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 19:33

Rio - Avril Lavigne é um dos nomes mais aguardados do quinto dia do Rock in Rio. Nesta sexta-feira, fãs da cantora se inspiraram no estilo da canadense para assistir o show que encerra a noite do Palco Sunset. Foi o caso de Taynara Rayssa, que chegou cedo para ficar na grade e ter visão privilegiada de um dos grandes nomes da música emo nos anos 2000. A carioca de 27 anos deixou bem claro que buscou todas as informações disponíveis sobre a apresentação, antes de realizar um sonho.

"Ela é linda! Eu vi a playlist, não sei se é oficial, mas tá maravilhosa. Só faltou uma música, 'Hot', que eu amo e queria que ela cantasse", confessou a jovem. Para assistir o show de Avril, Taynara estampou uma camisa com o rosto da cantora, além de aplicar mechas rosas no cabelo loiro, combinando com o mesmo tom da saia que usou. "Eu mandei fazer a camisa, a saia eu já tinha, pesquisei umas fotos delas pra me inspirar e deu nisso", brincou.

Para Janaína Lacerda, de 29 anos, e Carla Soares, 35, o hit "Girlfriend" não pode faltar na playlist desta sexta-feira. "A gente espera muita emoção, a expectativa é muito grande. A gente nunca veio no Rock in Rio, então estamos muito empolgadas", disse Carla. "Somos fãs desde a adolescência, dos 15, 16 anos e agora estamos na faixa dos 30 (risos)", completou ela.

Já Eduarda Figueiredo torce para que Avril cante a faixa "Bois Lie", de seu álbum mais recente "Love Sux". "Estou muito ansiosa", declarou a jovem de 25 anos, que também se inspirou na canadense para montar o look. Acompanhada pela amiga, Bruna de Campos, 26, a loira preferiu não correr para a grade por já ter tido a experiência de assistir a cantora de perto: "Eu já fui em outros dois shows dela, então estou mais tranquila", contou.

Avril Lavigne é a última artista a se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio, nesta sexta-feira, depois de Di Ferrero, Jão e uma homenagem para a primeira edição do festival com Alceu Valença, Elba Ramalho e Luísa Sonza. Enquanto isso, a banda de rock norte-americana Green Day está com a responsabilidade de fechar a noite do Palco Mundo.