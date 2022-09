Cintia Perez e Fernanda Perez estão ansiosas para andar na tirolesa - Josué Santos / Agência O Dia

Cintia Perez e Fernanda Perez estão ansiosas para andar na tirolesaJosué Santos / Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 16:56 | Atualizado 09/09/2022 17:02

Rio - O quinto dia de Rock in Rio já começou agitado desde a abertura dos portões. Enquanto fãs de Avril Lavigne e Green Day corriam para a grade dos palcos Sunset e Mundo, respectivamente, os apaixonados por adrenalina foram na direção da tirolesa nesta sexta-feira.

fotogaleria

A brincadeira é sucesso entre o público que deseja ter visão privilegiada da Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio. É o caso de Cintia Perez, de 42 anos, que já chegou no evento ansiosa pela experiência.

"A tirolesa aumenta a adrenalina, ainda mais que ela passa na frente do palco. Aí você vem na pressão, lá do alto e no final você ainda toma aquele choppinho pra relaxar", disse a corretora de imóveis, que estava acompanhada pela filha, a publicitária Fernanda, de 23.

"Eu vim hoje para conseguir ver o Palco Mundo lá de cima. De lá, fica muito mais incrível a vista da Cidade do Rock. É a primeira vez que eu venho na tirolesa. Mas, no Rock in Rio, é a terceira edição. Só nesta, é o quinto dia que eu venho", contou a jovem.

Atrações

Mãe e filha estão empolgadíssimas para os shows de hoje. "Hoje é o dia que eu mais tenho show para assistir. Eu vim pelo Billy Idol, pelo Green Day e pela Avril Lavigne. Acompanho a Avril desde o início, estou muito ansiosa", disparou Fernanda, que conta quais músicas não podem faltar no show da artista. "A música que não pode faltar é 'Girlfriend'. Ah, e também 'What the Hell", completou.

Cíntia quer conferir a apresentação de Billy Idol, mas também vai ficar para ver o Green Day. "Hoje eu vim pra ver o Billy Idol, vou ficar para ver o Green Day, é claro, mas hoje eu vim pra ver o Idol".

Para a corretora de imóveis, este ano o festival está ainda mais cheio. Ela também acredita que a produção do evento poderia caprichar mais no Dia do Rock. "Estou achando bem cheio, mas está bem legal. Eu acho que poderia melhorar um pouco mais o Dia do Rock. Chamar mais atrações. Eu gostaria de ver o Ozzy, que eu acho que não vem mais. Essa não vai dar pra mim. Esse se vier, eu venho ver de grade. Iron Maiden, Sepultura, esses eu vi de grade. Semana passada eu vim pra ver o Ratos de Porão, que marcou a minha juventude. Primeira vez que eu assisti a um show deles", comemorou.

Confraternização



Veterana de Rock in Rio, Cíntia conta o que mais a atrai no festival. "O Rock in Rio é bom pra confraternizar, encontrar amigos até de outros estados que vem em excursão pra cá. Encontrei aqui amigos de Recife, encontrei pessoas que eu já conheci de outras edições também. Você brinca, ganha brindes, passeia, as experiências sensoriais são muito legais, a conscientização da natureza", explica a corretora de imóveis, que está mais segura em relação a pandemia de covid-19.

"Esse ano já está bem mais tranquilo, todo mundo andando sem máscara, a vacinação foi muito importante para isso", declarou.