Jessie J se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio 2022 - Fernando Schlaepfer / Divulgação

Publicado 09/09/2022 09:53 | Atualizado 09/09/2022 11:22

Rio - Ainda nem tinha terminado o show do The Offspring no Palco Mundo do Rock in Rio 2022, e os fãs de Jessie J já gritavam por ela no Sunset. Em uma dia marcado pelo rock, exemplificado na atração principal, Gun's N Roses, a cantora britânica foi destaque com seu pop/soul no quarto dia de festival na noite desta quinta-feira (8).

A apresentação foi iniciada com um solo de guitarra do brasileiro Mateus Asato, - que está em turnê com Bruno Mars na Silk Sonic. E bastou que a Jessie J aparecesse, para incendiar o palco com seu macacão brilhante cor de fogo.

Esperando por ela estavam o casal Pietro Nunes e Guilherme Calixto, junto com a amiga Thays Camargo. O trio, que veio diretamente de Maceió, em Alagoas, para o festival, comentou sobre o talento da artista. "Ela definitivamente é Palco Mundo", concordaram os três, que logo foram contemplados por um coro ao redor que dizia o mesmo. Esta é a terceira vez que a cantora é escalada para o Sunset.

Com um carisma e uma presença de palco surpreendente, Jessie J mostrou provou que a indignação dos fãs tinha motivo antes mesmo de começar a cantar. Dona de vocais poderosos e inconfundíveis, a artista tirou os sapatos logo no início do show, divertiu o público com suas brincadeiras e interagiu com os fãs a todo momento, chegando até a vocalizar o nome de uma delas, chamada Priscila. E não faltou emoção com a performance de "Who You Are" e "Flashlight", arrancando lágrimas da maioria presente.

Em diversos momentos do show, os fãs paravam para admirar o grande talento da cantora, que mostrou que aquele palco era pequeno para a potência de sua voz. E mesmo gigante a cada música, Jessie fez questão de dar protagonismo a sua banda, com quem esteve sincronizada durante todo o show. Na canção de despedida, a artista chamou toda sua equipe para o palco e segurou com eles a bandeira do Brasil. "Ele ainda não sabe, mas ele combina comigo", brincou uma fã se referindo ao baterista.

No fim, uma apresentação de uma hora e meia pareceu ter sido pouca para tudo que ela tinha a oferecer.