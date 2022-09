Público reforçou que a limpeza do local está constante - Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 21:51 | Atualizado 08/09/2022 21:52

Rio - A segurança particular do Rock in Rio reforçou o efetivo em pontos estratégicos dentro da Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (8). Após uma onda de reclamações de pessoas que disseram terem sido abordadas por criminosos usando arma branca dentro do local, a organização do evento posicionou equipes no grande corredor entre o palco Mundo e o Sunset.

Algumas vítimas já haviam relatado que era exatamente nesse ponto que criminosos aproveitavam a grande circulação de pessoas para agir. Por ser uma zona neutra, onde o público circula para se direcionar para os shows que estão prestes a começar, o cenário se tornava propício para ações criminosas.



"Eu vim no primeiro dia de Rock in Rio e presenciei muita gente reclamando de furtos. Hoje eu vim com meu celular e documentos escondidos na calça, não vou correr o risco", diz a professora Renata Gomes, de 38 anos.





A vítima, identificada como Caio Henrique, disse ainda não ter recebido suporte dos funcionários do evento e nem da polícia. Em tom de ironia, ele parabenizou os organizadores e relatou a experiência de não ter sido atendido pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim) instalado no Parque Olímpico. Na última sexta-feira (2), primeiro dia de Rock in Rio 2022, um caso de furto repercutiu bastante nas redes sociais . Um jovem denunciou ter sofrido um assalto a mão armada em frente ao Palco Mundo. Segundo o relato feito em uma rede social, a vítima foi abordada pelo assaltante com um objeto cortante, similar a uma faca ou um canivete, e teve celular e carteira levados.A vítima, identificada como Caio Henrique, disse ainda não ter recebido suporte dos funcionários do evento e nem da polícia. Em tom de ironia, ele parabenizou os organizadores e relatou a experiência de não ter sido atendido pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim) instalado no Parque Olímpico.

Comlurb atua em tempo integral na Cidade do Rock

O público também aproveitou os momentos de descanso entre um show e outro na área de gramado da Cidade do Rock, sem precisar disputar espaço com o lixo. Entre as observações das pessoas que foram curtir o festival, está a limpeza constante do local. "Você não vê um lixo jogado no chão, a gente tem que parabenizar o serviço dos garis que estão aqui. Estão dando um show", disse Cláudio Ferreira, que também aproveitou o gramado para descansar até a entrada da banda Guns N' Roses, a atração principal da noite.

A companhia afirma que atua diariamente com cerca de mil garis durante o festival, seja pelas áreas de circulação do público, gramados, praças de alimentação, seja área VIP, backstage, arenas e velódromo. Outros 181 garis trabalham na parte externa, incluindo as vias de acesso à Cidade do Rock.