Casal de namorados, Lara Gago, de 22 anos, e Patrick Nailan, de 23 anos, recebem bênção de Elvis Presley no Rock in Rio 22 - Arquivo pessoal/ Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 17:17 | Atualizado 08/09/2022 17:23

Rio - A Cidade do Rock também tem espaço reservado para os casais apaixonados. Na tarde desta quinta-feira (8), sob a bênção de Elvis Presley, o casal Lara Gago, de 22 anos, e Patrick Nailan, de 23 anos, realizaram um casamento simbólico na capela da Cidade do Rock, onde acontece o Rock in Rio, na Zona Oeste do Rio.

Inspirados pelo rock de Guns N' Roses, que é a atração principal do quarto dia de festival, os jovens de Arraial do Cabo e de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, respectivamente, não planejaram este momento, mas a emoção de estar no Rock in Rio falou mais forte.

"A gente está muito feliz de estar aqui. Somos muito fãs, eu principalmente, e estar aqui pela primeira vez para assistir minha banda favorita me emociona", disse Lara, que também chorou ao se ajoelhar na frente do cosplay de Elvis. "Quem sabe um dia a gente se casa de verdade no Rock in Rio, agora sob a bênção do Guns", diz Patrick.